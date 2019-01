மாவட்ட செய்திகள்

கரூர் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி கட்டிட பணிகள் மே மாத இறுதிக்குள் முடியும் பொதுப்பணித்துறை முதன்மை தலைமை பொறியாளர் தகவல் + "||" + Karur Government Medical College Building work By the end of May month can

கரூர் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி கட்டிட பணிகள் மே மாத இறுதிக்குள் முடியும் பொதுப்பணித்துறை முதன்மை தலைமை பொறியாளர் தகவல்