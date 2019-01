மாவட்ட செய்திகள்

விளாத்திகுளம் அருகே விபத்தில் காயம் அடைந்த போலீஸ் சப்-இன்ஸ்பெக்டர் சாவு + "||" + Near Vattathikulam Injured in the accident Police Sub Inspector to Death

விளாத்திகுளம் அருகே விபத்தில் காயம் அடைந்த போலீஸ் சப்-இன்ஸ்பெக்டர் சாவு