மாவட்ட செய்திகள்

ஜல்லிக்கட்டில் பங்கேற்பவர்களுக்கு பொது காப்பீடு கோரி வழக்கு அரசு விளக்கம் அளிக்க ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Case demanding public insurance for participants in Jallikattu The directive of the court to give a written explanation

ஜல்லிக்கட்டில் பங்கேற்பவர்களுக்கு பொது காப்பீடு கோரி வழக்கு அரசு விளக்கம் அளிக்க ஐகோர்ட்டு உத்தரவு