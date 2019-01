மாவட்ட செய்திகள்

இலங்கை கடற்படையினர் விரட்டியதில் கடலுக்குள் விழுந்து பலியான மீனவரின் குடும்பத்துக்கு ரூ.5 லட்சம் நிவாரணம் அமைச்சர் டாக்டர் மணிகண்டன் வழங்கினார் + "||" + Falling victim pushed the Sri Lankan Navy in the sea Rs 5 lakh relief for the family of the fisherman

இலங்கை கடற்படையினர் விரட்டியதில் கடலுக்குள் விழுந்து பலியான மீனவரின் குடும்பத்துக்கு ரூ.5 லட்சம் நிவாரணம் அமைச்சர் டாக்டர் மணிகண்டன் வழங்கினார்