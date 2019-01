மாவட்ட செய்திகள்

சோமரசம்பேட்டை அருகே டாஸ்மாக் கடை திறக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து உண்ணாவிரதம் + "||" + Fasting protesting to open the Tashkm shop near Somarasampet

சோமரசம்பேட்டை அருகே டாஸ்மாக் கடை திறக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து உண்ணாவிரதம்