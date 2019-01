மாவட்ட செய்திகள்

மதுரை ‘ஸ்மார்ட் சிட்டி’ பணிகளுக்காக பெரியார் பஸ் நிலையம் நாளை மறுதினம் மூடப்படுகிறது மாநகராட்சி கமி‌ஷனர் அனீஷ் சேகர் தகவல் + "||" + Periyar bus station will be closed tomorrow for Madurai Smart City

மதுரை ‘ஸ்மார்ட் சிட்டி’ பணிகளுக்காக பெரியார் பஸ் நிலையம் நாளை மறுதினம் மூடப்படுகிறது மாநகராட்சி கமி‌ஷனர் அனீஷ் சேகர் தகவல்