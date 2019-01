மாவட்ட செய்திகள்

ஏற்காட்டில் படகு இல்ல பகுதியில் கடைகள் வைக்க அனுமதிக்க வேண்டும் வியாபாரிகள் கலெக்டரிடம் மனு + "||" + Allow to keep shops in the boat home area

