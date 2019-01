மாவட்ட செய்திகள்

நடிகர் அஜித்தின் அறிவிப்புக்கு பாராட்டு: ‘மோடியின் திட்டத்தால் பலன் பெற்ற வீடுகளில் தாமரை தீபம் ஏற்றப்படும்’ தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பேட்டி + "||" + Complaint to actor Ajit's announcement: 'Lotus lamp will be loaded in homes that have benefited from Modi's plan' Tamil Nadu Soundararjan interview

நடிகர் அஜித்தின் அறிவிப்புக்கு பாராட்டு: ‘மோடியின் திட்டத்தால் பலன் பெற்ற வீடுகளில் தாமரை தீபம் ஏற்றப்படும்’ தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பேட்டி