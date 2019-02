மாவட்ட செய்திகள்

இடைத்தேர்தல்களில் தி.மு.க. வெற்றி பெற்று மு.க.ஸ்டாலின் ஆட்சி பீடத்தில் அமருவார் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி பேச்சு + "||" + DMK in the by-elections Getting success MK Stalin regime will remain Former minister Senthilbhaji speech

இடைத்தேர்தல்களில் தி.மு.க. வெற்றி பெற்று மு.க.ஸ்டாலின் ஆட்சி பீடத்தில் அமருவார் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி பேச்சு