மாவட்ட செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தலில் 40 தொகுதிகளிலும், நாம் தமிழர் கட்சி தனித்து போட்டி கும்பகோணத்தில், சீமான் பேட்டி + "||" + Seeman interviewed in Kumbakonam, Tamil Nadu party in 40 constituencies in the parliamentary election

நாடாளுமன்ற தேர்தலில் 40 தொகுதிகளிலும், நாம் தமிழர் கட்சி தனித்து போட்டி கும்பகோணத்தில், சீமான் பேட்டி