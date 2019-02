மாவட்ட செய்திகள்

ஐகோர்ட்டு உத்தரவுப்படி நகராட்சி கடை வாடகை உயர்வை நடப்பு நிதி ஆண்டு முதல் அமல்படுத்த வேண்டும் வியாபாரிகள் வலியுறுத்தல் + "||" + By the order of the Court The municipal shop rental hike should be implemented from the current financial year Emphasis on traders

ஐகோர்ட்டு உத்தரவுப்படி நகராட்சி கடை வாடகை உயர்வை நடப்பு நிதி ஆண்டு முதல் அமல்படுத்த வேண்டும் வியாபாரிகள் வலியுறுத்தல்