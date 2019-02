மாவட்ட செய்திகள்

மண்டைக்காடு பகவதி அம்மன் கோவிலில் மாசி திருவிழா முன்னேற்பாடு குறித்து ஆலோசனை கூட்டம் - கலெக்டர் பிரசாந்த் வடநேரே தலைமையில் நடந்தது + "||" + Consultative meeting on the Masi festival in Mandaikadu Bhagavathi Amman temple - Collector Prasanth Vadneare Headed by Happened

மண்டைக்காடு பகவதி அம்மன் கோவிலில் மாசி திருவிழா முன்னேற்பாடு குறித்து ஆலோசனை கூட்டம் - கலெக்டர் பிரசாந்த் வடநேரே தலைமையில் நடந்தது