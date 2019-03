மாவட்ட செய்திகள்

ராகுல்காந்தியால் அடையாளம் காட்டப்பட்டு புதுவையில் போட்டியிடும் வேட்பாளரை வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டும் காங்கிரஸ் கட்சி செயற்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + Identified by Rahul Gandhi To win the contesting candidate in pondichery

ராகுல்காந்தியால் அடையாளம் காட்டப்பட்டு புதுவையில் போட்டியிடும் வேட்பாளரை வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டும் காங்கிரஸ் கட்சி செயற்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம்