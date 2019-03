மாவட்ட செய்திகள்

மாங்காடு அருகே அரிவாளால் வெட்டப்பட்ட கார் டிரைவர் சாவு; 2 பேர் கைது ஆள்மாறாட்டத்தில் கொலை செய்யப்பட்டது அம்பலம் + "||" + The car driver was killed by a scythe 2 people arrested

மாங்காடு அருகே அரிவாளால் வெட்டப்பட்ட கார் டிரைவர் சாவு; 2 பேர் கைது ஆள்மாறாட்டத்தில் கொலை செய்யப்பட்டது அம்பலம்