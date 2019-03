மாவட்ட செய்திகள்

ராகுல் காந்தி கலந்து கொண்ட நிகழ்ச்சியில் கோஷமிட்ட விவகாரம்: பா.ஜனதாவினர் ஒழுக்கத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்- குமாரசாமி பேட்டி + "||" + Rahul Gandhi participated in the show slogan affair: BJP should learn discipline - Kumaraswamy interview

ராகுல் காந்தி கலந்து கொண்ட நிகழ்ச்சியில் கோஷமிட்ட விவகாரம்: பா.ஜனதாவினர் ஒழுக்கத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்- குமாரசாமி பேட்டி