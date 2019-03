மாவட்ட செய்திகள்

திருமண மண்டபங்களை வாடகைக்கு விடும்போது தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி தகவல்

When the wedding halls are rented, the District Election Officer should inform

