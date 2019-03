மாவட்ட செய்திகள்

ஈரோடு நாடாளுமன்ற தொகுதி தி.மு.க. வேட்பாளராக அ.கணேசமூர்த்தி வேட்புமனு தாக்கல் தாமதமாக அழைத்ததாக கூறி தர்ணாவில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு + "||" + Erode Parliamentary constituency is the DMK candidate who has filed a nomination papers Fucked in Darnah

ஈரோடு நாடாளுமன்ற தொகுதி தி.மு.க. வேட்பாளராக அ.கணேசமூர்த்தி வேட்புமனு தாக்கல் தாமதமாக அழைத்ததாக கூறி தர்ணாவில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு