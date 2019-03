மாவட்ட செய்திகள்

அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் அறிமுக கூட்டம்: காங்கேயம் தொகுதியில் அதிக வாக்குகள் பெற்றுத்தர வேண்டும் அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் பேச்சு + "||" + AIADMK candidate introductory meeting Most votes should be given in Kangayam constituency

அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் அறிமுக கூட்டம்: காங்கேயம் தொகுதியில் அதிக வாக்குகள் பெற்றுத்தர வேண்டும் அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் பேச்சு