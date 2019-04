மாவட்ட செய்திகள்

சர்க்கரை ஆலையை தனியாரிடம் விற்க முயற்சி: அரசு திட்டங்களை செயல்படுத்தாமல் மூடுவிழா கண்டவர்கள், தேர்தல் பிரசாரத்தில் ரங்கசாமி கடும் தாக்கு + "||" + Try to sell sugar factory to private: Those who have come face to face without government plans Rangaswamy Unsure

சர்க்கரை ஆலையை தனியாரிடம் விற்க முயற்சி: அரசு திட்டங்களை செயல்படுத்தாமல் மூடுவிழா கண்டவர்கள், தேர்தல் பிரசாரத்தில் ரங்கசாமி கடும் தாக்கு