மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் 20 தொகுதிகளில் வெற்றி உறுதி மத்தியில் காங்கிரஸ் தலைமையில் கூட்டணி ஆட்சி அமையும் - சித்தராமையா பேட்டி + "||" + Karnataka will win in 20 constituencies Among the Congress-led coalition will rule

கர்நாடகத்தில் 20 தொகுதிகளில் வெற்றி உறுதி மத்தியில் காங்கிரஸ் தலைமையில் கூட்டணி ஆட்சி அமையும் - சித்தராமையா பேட்டி