மாவட்ட செய்திகள்

வாக்குச்சாவடிகளுக்கு செல்போன்களை எடுத்து செல்ல அனுமதி இல்லை தேர்தல் அதிகாரி தகவல் + "||" + Mobile phones are not allowed to take mobile phones for polling stations

வாக்குச்சாவடிகளுக்கு செல்போன்களை எடுத்து செல்ல அனுமதி இல்லை தேர்தல் அதிகாரி தகவல்