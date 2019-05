மாவட்ட செய்திகள்

கோடை விடுமுறைக்கு சிவகாசியில் இருந்து சென்னைக்கு சிறப்பு பஸ்கள் இயக்க வேண்டும்; தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை + "||" + Summer vacation Special buses from Sivakasi to Chennai will have to run Request for Tamil Nadu Government

கோடை விடுமுறைக்கு சிவகாசியில் இருந்து சென்னைக்கு சிறப்பு பஸ்கள் இயக்க வேண்டும்; தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை