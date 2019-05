மாவட்ட செய்திகள்

புதுச்சேரிக்கு இடமாற்றத்தை கண்டித்து காரைக்கால் சிறையில் கைதிகள் உண்ணாவிரதம் + "||" + Condemning the transfer to Puducherry Prisoners fast in Karaikal prison

புதுச்சேரிக்கு இடமாற்றத்தை கண்டித்து காரைக்கால் சிறையில் கைதிகள் உண்ணாவிரதம்