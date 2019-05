மாவட்ட செய்திகள்

மதுரை அரசு ஆஸ்பத்திரியில் மின்தடையால் ஆக்சிஜன் கிடைக்காமல் மேலும் 2 பேர் உயிரிழப்பா? சாவு எண்ணிக்கை 5-ஆனதால் பரபரப்பு + "||" + The Madurai Government hospital has been blocked by electricity Oxygen is not available 2 more dead The death toll is 5

