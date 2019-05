மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூரில் 120 கிலோ புகையிலை பொருட்கள், கார் பறிமுதல் - மொத்த வியாபாரி உள்பட 2 பேர் கைது + "||" + 120 kg of tobacco products and car seizure in Tirupur - 2 arrested including wholesale dealer

திருப்பூரில் 120 கிலோ புகையிலை பொருட்கள், கார் பறிமுதல் - மொத்த வியாபாரி உள்பட 2 பேர் கைது