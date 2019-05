மாவட்ட செய்திகள்

ஆவடி அருகே போலி நகையை கொடுத்து மோசடி செய்ய முயன்ற 2 பெண்கள் கைது + "||" + Two women arrested for attempting fraud by fake jewelery

ஆவடி அருகே போலி நகையை கொடுத்து மோசடி செய்ய முயன்ற 2 பெண்கள் கைது