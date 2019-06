மாவட்ட செய்திகள்

ராமநாதபுரத்தில் பரபரப்பு: மணல் திருட்டை தடுத்தவர் கொடூரக் கொலை, 4 பேருக்கு அரிவாள் வெட்டு + "||" + at Ramanathapuram who stop the sand stole killed, Cut the scythe to 4 people

ராமநாதபுரத்தில் பரபரப்பு: மணல் திருட்டை தடுத்தவர் கொடூரக் கொலை, 4 பேருக்கு அரிவாள் வெட்டு