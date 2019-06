மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூர் கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு நீட் தேர்வுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சாலை மறியல்; 50 பேர் கைது + "||" + Before the Tirupur Collector's office Road blocking resistance to the NEET exam 50 people arrested

திருப்பூர் கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு நீட் தேர்வுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சாலை மறியல்; 50 பேர் கைது