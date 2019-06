மாவட்ட செய்திகள்

காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சிக்கு வராததால் நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய முடியவில்லை - ப.சிதம்பரம் பேச்சு + "||" + Because the Congress coalition did not come to power Could not cancel the selection option - P. Chidambaram talk

காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சிக்கு வராததால் நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய முடியவில்லை - ப.சிதம்பரம் பேச்சு