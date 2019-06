மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி விமானத்தில் நடுவானில் தொழில்நுட்ப கோளாறு புறப்பட்ட இடத்திற்கே திரும்பி சென்றதால் 152 பயணிகள் உயிர் தப்பினர் + "||" + A total of 152 passengers survived due to the return tripping to the tragic plane in Trichy

