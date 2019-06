மாவட்ட செய்திகள்

அரசு கல்லூரியில் 11 பாடப்பிரிவுகளுக்கான முதலாம் ஆண்டு வகுப்புகள் நிறுத்தப்பட்டதை கண்டித்து மாணவர்கள் சாலை மறியல் + "||" + Students protesting the suspension of first-year classes for 11 subjects at Government College

அரசு கல்லூரியில் 11 பாடப்பிரிவுகளுக்கான முதலாம் ஆண்டு வகுப்புகள் நிறுத்தப்பட்டதை கண்டித்து மாணவர்கள் சாலை மறியல்