மாவட்ட செய்திகள்

மாணவர்களுக்கு கல்வியோடு விளையாட்டு, யோகா பயிற்சியும் அளிக்க வேண்டும் முதன்மை கல்வி அதிகாரி பேச்சு + "||" + Students should be provided with education, sports and yoga training

மாணவர்களுக்கு கல்வியோடு விளையாட்டு, யோகா பயிற்சியும் அளிக்க வேண்டும் முதன்மை கல்வி அதிகாரி பேச்சு