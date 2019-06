மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல் முதலைப்பட்டியில் புதிய பஸ்நிலையம் அமைக்கும் பணி விரைவில் தொடங்கும் அதிகாரிகள் தகவல் + "||" + Officials to begin construction of new bus station at Namakkal

நாமக்கல் முதலைப்பட்டியில் புதிய பஸ்நிலையம் அமைக்கும் பணி விரைவில் தொடங்கும் அதிகாரிகள் தகவல்