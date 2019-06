மாவட்ட செய்திகள்

காவல்துறையில் சட்டவிரோத குடியிருப்புகளை உடனடியாக காலி செய்ய வேண்டும்; மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + The evacuation of illegal dwellings in the police; Madurai High Court Directive

காவல்துறையில் சட்டவிரோத குடியிருப்புகளை உடனடியாக காலி செய்ய வேண்டும்; மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு