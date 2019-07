மாவட்ட செய்திகள்

தங்கையுடனான காதலை கைவிட மறுத்ததால் ஓட்டல் மேற்பார்வையாளர் பாட்டிலால் குத்திக் கொலை அண்ணன் உள்பட 3 பேர் கைது + "||" + Abandon the love of gold Three people, including hotel superintendent Patil, were arrested for refusing to pay their respects

தங்கையுடனான காதலை கைவிட மறுத்ததால் ஓட்டல் மேற்பார்வையாளர் பாட்டிலால் குத்திக் கொலை அண்ணன் உள்பட 3 பேர் கைது