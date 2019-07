மாவட்ட செய்திகள்

நொய்யல் பகுதியில் இருந்து டேங்கர் லாரிகளில் வெளியிடங்களுக்கு தண்ணீர் விற்பனை நடவடிக்கை எடுக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை + "||" + Public demand for water sales for tanker trucks from Noel area

நொய்யல் பகுதியில் இருந்து டேங்கர் லாரிகளில் வெளியிடங்களுக்கு தண்ணீர் விற்பனை நடவடிக்கை எடுக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை