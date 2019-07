மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சையில் பஸ்சின் மேற்கூரையில் தூங்கிய போலீஸ்காரர் தவறி கீழே விழுந்தார் சுயநினைவு இன்றி மருத்துவமனையில் அனுமதி + "||" + On the roof of the bus in the asylum Sleeping policeman slipped and was admitted to hospital without self-consciousness

தஞ்சையில் பஸ்சின் மேற்கூரையில் தூங்கிய போலீஸ்காரர் தவறி கீழே விழுந்தார் சுயநினைவு இன்றி மருத்துவமனையில் அனுமதி