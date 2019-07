மாவட்ட செய்திகள்

அரசியல் கட்சி பிரமுகரை கொல்ல வெடிகுண்டு தயாரிக்கப்பட்டதா? சீனியர் போலீஸ் சூப்பிரண்டு விசாரணை + "||" + Was the bomb manufactured to kill a political party? Senior Superintendent of Police Inquiry

அரசியல் கட்சி பிரமுகரை கொல்ல வெடிகுண்டு தயாரிக்கப்பட்டதா? சீனியர் போலீஸ் சூப்பிரண்டு விசாரணை