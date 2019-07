மாவட்ட செய்திகள்

இந்தியாவில் பற்றாக்குறையாக இருக்கும்போது அரசு டாக்டர்களை வெளிநாடுகளில் பணியாற்ற அனுமதிக்கலாமா? கொள்கை முடிவு எடுக்க மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + When there is scarcity in India Government Doctors Are you allowed to work abroad? Make policy decisions Madurai Icord Directive

இந்தியாவில் பற்றாக்குறையாக இருக்கும்போது அரசு டாக்டர்களை வெளிநாடுகளில் பணியாற்ற அனுமதிக்கலாமா? கொள்கை முடிவு எடுக்க மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு