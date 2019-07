மாவட்ட செய்திகள்

ஆர்.எஸ்.எஸ். தலைவர் மோகன்பகவத் கன்னியாகுமரிக்கு நாளை வருகை பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து அதிகாரிகள் ஆலோசனை + "||" + RSS. Officials advise on security arrangements for tomorrow's visit to Chairman Mohanbagawath Kanyakumari

