மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் குடிநீர் பிரச்சினைக்கு நீர்த்தேக்கங்களை பாதுகாக்க தவறியதுதான் காரணம் கொட்டும் மழையில் சீமான் பேச்சு + "||" + Failure to protect reservoirs for drinking water problem in Tamil Nadu

தமிழகத்தில் குடிநீர் பிரச்சினைக்கு நீர்த்தேக்கங்களை பாதுகாக்க தவறியதுதான் காரணம் கொட்டும் மழையில் சீமான் பேச்சு