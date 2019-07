மாவட்ட செய்திகள்

வடதண்டலம் கிராமத்தில் காலிகுடங்களுடன் பொதுமக்கள் சாலை மறியல் போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + Impact of Public Road Pickups with Victims in Vaddandalam Village

வடதண்டலம் கிராமத்தில் காலிகுடங்களுடன் பொதுமக்கள் சாலை மறியல் போக்குவரத்து பாதிப்பு