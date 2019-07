மாவட்ட செய்திகள்

வாய்க்கால்களில் தண்ணீர் திறக்கும் தேதியை உடனடியாக அறிவிக்கவேண்டும் - வேளாண் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் கோரிக்கை + "||" + The date of opening of water in the mouths should be announced immediately - Farmers' demand at the Agricultural Grievance Day meeting

வாய்க்கால்களில் தண்ணீர் திறக்கும் தேதியை உடனடியாக அறிவிக்கவேண்டும் - வேளாண் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் கோரிக்கை