மாவட்ட செய்திகள்

கொள்ளை போன ஒரு மாதத்துக்கு பிறகு 3 ஐம்பொன் சிலைகளை கோவில் வாசலிலேயே போட்டுச்சென்ற கொள்ளையர்கள் + "||" + One month after the robbery 3 Imbon statue The robbers put them in the temple gate

கொள்ளை போன ஒரு மாதத்துக்கு பிறகு 3 ஐம்பொன் சிலைகளை கோவில் வாசலிலேயே போட்டுச்சென்ற கொள்ளையர்கள்