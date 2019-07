மாவட்ட செய்திகள்

ஜெயங்கொண்டம் அருகே மடிக்கணினி வழங்காததை கண்டித்து முன்னாள் மாணவர்கள் சாலை மறியல் + "||" + Alumni protest against not providing laptop near Jayankondam

ஜெயங்கொண்டம் அருகே மடிக்கணினி வழங்காததை கண்டித்து முன்னாள் மாணவர்கள் சாலை மறியல்