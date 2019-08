மாவட்ட செய்திகள்

கனமழையால் குறிச்சிநத்தம்-சுப்புராயபுரம் கிராமங்களுக்கு இடையே சாலை துண்டிப்பு பொதுமக்கள் அவதி + "||" + Road disruption between Karachinatham and Subuparayapuram villages due to heavy rains

கனமழையால் குறிச்சிநத்தம்-சுப்புராயபுரம் கிராமங்களுக்கு இடையே சாலை துண்டிப்பு பொதுமக்கள் அவதி