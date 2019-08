மாவட்ட செய்திகள்

ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற எதிர்ப்பு: அதிகாரிகளை கண்டித்து கிராம மக்கள் சாலை மறியல் + "||" + Resistance to abolish the occupation: villagers protest against authorities

ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற எதிர்ப்பு: அதிகாரிகளை கண்டித்து கிராம மக்கள் சாலை மறியல்