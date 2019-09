மாவட்ட செய்திகள்

நாட்டின் பொருளாதாரத்தில் பா.ஜ.க.வினர் கவனம் செலுத்தவில்லை - நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் பேட்டி + "||" + BJP does not focus on the economy of the country - Naam Tamilar Katchi Coordinator Seeman Interview

நாட்டின் பொருளாதாரத்தில் பா.ஜ.க.வினர் கவனம் செலுத்தவில்லை - நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் பேட்டி