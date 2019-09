மாவட்ட செய்திகள்

பழிக்குப்பழி வாங்குவதற்காக 2 பெண்களை கொலை செய்த வாலிபருக்கு ஆயுள் தண்டனை + "||" + Youth sentenced to death for killing 2 women for taking revenge

