மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் போக்குவரத்து நெரிசலை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - போலீஸ் துணை கமிஷனரிடம் கோரிக்கை + "||" + Action to be taken to prevent traffic congestion in Salem - request to the Deputy Commissioner of Police

சேலத்தில் போக்குவரத்து நெரிசலை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - போலீஸ் துணை கமிஷனரிடம் கோரிக்கை